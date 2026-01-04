Con la IA en el centro de la vida cotidiana, Las Vegas acoge la feria tecnológica CES 2026

Las Vegas se prepara para acoger la próxima semana a la Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés) con la inteligencia artificial (IA) nuevamente como protagonista, pero este año la apuesta de las tecnológicas se integran más en la vida cotidiana y en eventos tan populares como el Mundial de Fútbol.

La feria se celebrará del 6 al 9 de enero en múltiples recintos de la ciudad, incluyendo el renovado Centro de Convenciones de Las Vegas (LVCC), con eventos dedicados a la prensa que comienzan este domingo.

La IA dominará la narrativa del evento que reúne a más de 4.500 expositores, que este año han anunciado productos y servicios más prácticos y cercanos al consumidor común con propuestas tan innovadoras como tazas de baño y cepillos de dientes que usan esta tecnología.

Los electrodomésticos han integrado aún más la inteligencia artificial, así como los computadores, los relojes, los teléfonos y las gafas, que prometen agilizar aún más las tareas diarias y dar soluciones a necesidades comunes en el hogar.

Las apuestas para mejorar la salud, la belleza y el entretenimiento abundarán en la feria, con gran cantidad de novedades.

En octubre pasado la FIFA anunció que Lenovo sería su socio tecnológico para el Mundial de Fútbol que se jugará en EE.UU. México y Canadá, después que se realizaron pruebas que permitieron a iconos del fútbol como Ronaldo y David Beckham utilizar la tecnología que permite acceder a datos y análisis del partido en tiempo real, así como a repeticiones controlables de los momentos clave.

La Consumer Technology Association (CTA), encargada de la organización de la CES, espera que la versión de 2026 supere los 142.465 personas de todo el mundo que asistieron el año pasado, un 2,7% más que en 2024.