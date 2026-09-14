La falta de información fidedigna y el hermetismo técnico en torno a la IA impiden que la sociedad y el mundo académico conozcan con precisión los riesgos reales de esta tecnología, explicó a Cooperativa Claudia López, investigadora del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) y académica del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, la experta destacó que el debate abierto durante la última semana y las intervenciones públicas de ejecutivos de empresas como OpenAI y Anthropic -líderes en su investigación y desarrollo- instalan "la posibilidad de que haya evaluaciones externas sobre lo que está pasando con los modelos de inteligencia artificial en esas grandes corporaciones".

"Eso permitiría que pudiéramos tener evidencia (independiente), porque hoy día nuestra evidencia es lo que nos dicen estas corporaciones y sus exempleados (...) y nosotros (en la academia) no tenemos ninguna forma de evaluar eso, porque es muy poco transparente lo que está pasando ahí", puntualizó López.

En esta línea, destacó la importancia de "abrir ese espacio" y establecer "evaluaciones de terceros confiables, sobre los cuales, como humanidad, podamos decir: 'No, este camino para la inteligencia artificial no es un buen camino y lo vamos a prohibir'" por los riesgos que involucra.

LEER ARTICULO COMPLETO