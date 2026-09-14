Microsoft se comprometió a mantener sus futuros modelos de IA bajo control humano

El gigante tecnológico Microsoft publicó este lunes un código de conducta provisional para sus modelos de inteligencia artificial (IA) en el que se compromete a mantenerlos "bajo control humano", después de que Anthropic y OpenAI advirtieran sobre los riesgos de acelerar el desarrollo de esta tecnología y pidieran un marco federal que establezca requisitos de seguridad para esta tecnología.

El documento, denominado 'Código de conducta para una IA humanista', establece que los modelos de IA de Microsoft deberán estar siempre "al servicio de las personas", respetar los objetivos definidos por sus usuarios y "evitar desarrollar comportamientos propios".

"Las personas importan más que la IA", afirmó la compañía en el texto, y enfatizó que "cualquier sistema que no pueda estar bajo control humano debe ser rechazado".

El documento permanecerá abierto a comentarios durante seis semanas y Microsoft prevé publicar una versión actualizada a finales de año que servirá de guía para el desarrollo de sus modelos a partir de 2027.

Entre las restricciones que plantea, Microsoft se comprometió a impedir que sus modelos ayuden a fabricar armas, faciliten la adquisición de sustancias peligrosas o promuevan comportamientos alimentarios poco saludables. Tampoco podrán generar contenidos violentos o sexualmente explícitos.

El código señala que sus modelos tienen que "evitar desarrollar metas propias" y "comportamientos destinados a ocultar errores o conductas indebidas de los sistemas".

Debate por los riesgos del desarrollo de la IA

Microsoft agregó que quiere evitar que los sistemas desarrollen "formas de comunicación incomprensibles para las personas", como ocurrió durante unas pruebas de ciberseguridad de OpenAI en las que varios agentes se comunicaron entre sí y accedieron a sistemas de la plataforma Hugging Face.

Posteriormente, un investigador de Anthropic -que anteriormente había trabajado también en OpenAI-, Jacob Coxon, renunció y acusó a ambas empresas de anteponer la carrera por desarrollar una IA más avanzada a los riesgos de seguridad.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pidió después ralentizar el desarrollo de los modelos más avanzados, propuesta respaldada por el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman. Ambos han advertido de los riesgos asociados a una carrera hacia sistemas cada vez más autónomos.

Este domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó las peticiones para ralentizar el desarrollo de la IA y defendió que Estados Unidos debe mantener su liderazgo tecnológico frente a China.