Gloria Hutt, presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) conversó con El Diario de Cooperativa sobre los planes de contingencia que se preparan de cara a la gran salida de vehículos desde la capital producto de las Fiestas Patrias.

La exministra indicó que "va a haber mucho más tráfico hacia la costa" y en el entorno de la Región Metropolitana ya que la festividad solamente se extenderá por tres días.

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