Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.2°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Los preparativos de las autopistas por el alto flujo en Fiestas Patrias

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Gloria Hutt, presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) conversó con El Diario de Cooperativa sobre los planes de contingencia que se preparan de cara a la gran salida de vehículos desde la capital producto de las Fiestas Patrias.

La exministra indicó que "va a haber mucho más tráfico hacia la costa" y en el entorno de la Región Metropolitana ya que la festividad solamente se extenderá por tres días.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados