Diputados proponen plan de capacitación en IA ante desempleo y riesgo de automatización del trabajo

Diputados republicanos y libertarios propusieron impulsar un plan masivo de capacitación en IA para potenciar el empleo ante la elevada tasa de cesantía en Chile -ubicada en 9,5%- y el alto riesgo de automatización al que se expone la fuerza de trabajo nacional.

A través de un oficio a los ministerios respectivos, los parlamentarios Stephan Schubert, Alejandro Riquelme (ambos republicanos) y Erich Grohs (libertario) subrayaron la importancia de la iniciativa luego que un informe de Hermann Consultores posicionara a nuestro país y a Uruguay como los que más utilizan herramientas de IA en Latinoamérica para optimizar tareas laborales diarias.

Además, según datos de la plataforma Claude -de Anthropic-, Chile concentra el 0,59% del uso global del asistente, con un índice per cápita de 1,84. En tanto, la utilización por parte de los profesionales chilenos supera en un 84% lo esperado para el tamaño de su población activa, ubicando al país en el puesto 35 a nivel mundial.

Por último, los legisladores aludieron al Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre del Banco Central, que encendió las alertas al señalar que la fuerza de trabajo de Chile es una de las más expuestas al riesgo de automatización entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

"La IA debe ser vista como una herramienta aliada para los trabajadores"

Ante el aumento de los costos laborales y la necesidad de reimpulsar el mercado del trabajo, los diputados oficiaron a diversas carteras con el fin de robustecer la oferta estatal de capacitación y reconversión digital, utilizando la IA como un motor de empleabilidad.

"Las cifras reflejan el enorme potencial de los chilenos para adoptar nuevas tecnologías y optimizar su tiempo. El camino correcto no es frenar la innovación, sino trabajar de la mano con el Gobierno para potenciar con fuerza los planes de formación técnica", sostuvo el republicano Stephan Schubert.

Stephan Schubert, Erich Grohs y Alejandro Riquelme oficiaron a ministerios para robustecer la reconversión digital y tratar a la herramienta como un motor de empleabilidad.

En la misma línea, el libertario Erich Grohs expresó que, "si bien la automatización impacta las tareas rutinarias, la IA debe ser vista como una herramienta aliada para los trabajadores. El foco debe estar en capacitar masivamente a las personas para que adquieran las competencias del futuro, protegiendo sus puestos laborales y mejorando la productividad del país".

El diputado republicano e integrante de la Comisión de Economía, Alejandro Riquelme, agregó que "la tecnología debe ser el gran motor para reimpulsar la economía y combatir el desempleo. En este contexto, valoramos los esfuerzos de la administración por generar estrategias que atraigan innovación, cuiden el empleo a través del conocimiento y potencien el talento de nuestros profesionales".

El oficio de los legisladores solicita información detallada sobre las medidas vigentes y los programas de capacitación del Sence, con el objetivo de colaborar directamente en el diseño de una estrategia nacional de alfabetización digital adaptada a las nuevas demandas de la OCDE.