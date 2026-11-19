Las acciones de Anthropic, la empresa que desarrolló el asistente de inteligencia artificial Claude, comenzaron a cotizar este jueves en la bolsa Nasdaq de Nueva York a 111,50 dólares por título, un 34% por encima de los 83 dólares que la compañía había fijado para su salida a bolsa.
Con una oferta pública inicial de 81.300 millones de dólares, Anthropic superó el récord de la salida a bolsa de SpaceX, que alcanzó los 75.000 millones de dólares en junio.
La tecnológica, que presentó en octubre su solicitud para salir a bolsa, cotiza bajo el símbolo ANT. Inicialmente había previsto un precio de entre 70 y 78 dólares por acción.
La oferta comprendió 980 millones de acciones. De ellas, 956,35 millones fueron de nueva emisión y los otros 23,65 millones correspondieron a títulos que pusieron a la venta accionistas de la compañía, entre ellos sus siete cofundadores, según informó EFE.
Google y Nvidia lideran la inversión privada
En paralelo a su estreno bursátil, Anthropic acordó una colocación privada de 26.000 millones de dólares en acciones sin derecho a voto, al mismo precio de 83 dólares por título. Sumadas la oferta pública y la colocación privada, la operación alcanzó los 107.300 millones de dólares.
Google y Nvidia comprometieron 10.000 millones de dólares cada una, mientras que AMD aportó 2.500 millones. Broadcom, Micron y Microsoft participaron con 1.000 millones cada una y TSMC, con 500 millones.
Al precio de la primera operación, las acciones ordinarias en circulación daban a Anthropic un valor bursátil de 1,47 billones de dólares. Al incluir las acciones que podrían emitirse por el ejercicio de opciones y otros títulos concedidos a empleados, la valoración ascendía a 2,02 billones de dólares, según EFE.