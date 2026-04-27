Comenzó juicio que enfrenta a Elon Musk con sus exsocios en OpenAI

El juicio civil que enfrenta a los magnates Elon Musk y Sam Altman y sus socios por la empresa de inteligencia artificial OpenAI comenzó este lunes en California con la selección del jurado, que escuchará el testimonio de figuras destacadas de la industria y definirá el futuro de la tecnológica.

El tribunal federal de Oakland, en el norte del "Estado dorado", acoge desde hoy la disputa en la que el cofundador de Tesla, SpaceX y xAI, acusa a Altman y sus socios de engañarlo y traicionarlo para apoyar económicamente a la fundación de OpenAI, que nació como una empresa sin fines de lucro y supuestamente debía mantenerse con esa estructura.

La querella acusa a OpenAI, a sus cofundadores Altman y Greg Brockman, y a su socio principal, Microsoft, de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto.

"La perfidia y el engaño son de proporciones shakespearianas", escribieron los abogados de Musk en un documento judicial, citado por la cadena NPR, en el que indicaron que Altman había estado involucrado en una "gran estafa".

La demanda civil exige que OpenAI le pague 150 mil millones de dólares a Musk, el hombre más rico del mundo. Por otro lado, la querella requiere que la compañía regrese a su estatus de organización sin fines de lucro.

"Estamos impacientes por exponer nuestro caso ante los tribunales, donde tanto la verdad como la ley están de nuestro lado", dijo OpenAI este lunes en un mensaje en su cuenta de X, una plataforma propiedad de Musk.

"Envidia"

La tecnológica, creadora de ChatGPT, calificó la demanda como "un intento infundado y motivado por la envidia" para obstaculizar a un competidor.

OpenAI también indicó que el juicio le brindará la oportunidad de interrogar a Musk bajo juramento sobre su "intento de socavar" la labor de la tecnológica.

Además de Musk, se espera que Altman y el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, entre otras conocidas figuras, testifiquen en el juicio, lo que lo convierte en uno de los de más alto perfil del conocido Silicon Valley.

Una relación que terminó mal

OpenAi fue lanzada en 2015 cuando Altman, Brockman, Musk y otros fundadores echaron a rodar a la tecnológica que buscaba avances en la inteligencia artificial.

Musk aportó cerca de 45 millones de dólares, pero en 2017 su relación con Altman, quien ha sido el rostro de la tecnológica, se deterioró tras los supuestos atrasos para lograr sus objetivos. Un año después, el dueño de Tesla se retiró de la junta directiva y dejó de hacer aportes.

En 2019, OpenAI pasó de ser una organización sin fines de lucro a una estructura de beneficio limitado.

El año pasado obtuvo la aprobación de los reguladores en EE.UU. para reestructurar su negocio principal, transformándolo en una corporación con fines de lucro, aunque sigue teniendo una configuración híbrida.

OpenAI se ha convertido en una de las empresas de mayor éxito en los últimos años, tras el lanzamiento de ChatGPT, y se encamina a salir a la bolsa, probablemente a finales de 2026.

Con su batalla jurídica, Musk también busca la destitución de Altman, quien ya salió de OpenAI en 2023, pero fue reintegrado un mes después.

La selección del jurado se dio en el tribunal dirigido por la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien se opuso a la solicitud de OpenAI de desestimar el caso, pero también echó abajo algunas de las alegaciones de Musk.

Se espera que el juicio dure al menos un mes.

Microsoft da más libertad a OpenAI y le permite colaborar con empresas rivales

En paralelo, Microsoft y OpenAI anunciaron este lunes haber renovado su acuerdo de colaboración y dijeron que, a partir de ahora, la compañía de Sam Altman tendrá más libertad para colaborar con empresas rivales.

Según un comunicado difundido por ambas empresas, OpenAI podrá ofrecer todos sus productos a clientes de cualquier proveedor de nube, lo que incluye a competidores de Microsoft como Amazon o Google.

Además, podrá proporcionar acceso a su API (interfaz de programación de aplicaciones) a los clientes de seguridad nacional del Gobierno de Estados Unidos, independientemente de su proveedor en la nube.

No obstante, Microsoft seguirá teniendo hasta 2032 una licencia para acceder a la propiedad intelectual de OpenAI, continuará siendo el principal socio de OpenAI en la nube y los productos de la empresa de Altman se lanzarán primero en su plataforma Azure.

Microsoft también dejará de pagar un porcentaje de sus ingresos a OpenAI, mientras que la empresa creadora de ChatGPT mantendrá sus pagos de participación en ingresos a la compañía hasta 2030, aunque sujetos a un límite máximo total.

El acuerdo establece además que, si Microsoft utiliza la propiedad intelectual de OpenAI para desarrollar una IA general (una inteligencia artificial que supera la inteligencia humana), los modelos estarán sujetos a "límites de capacidad de cálculo".

Tras darse a conocer la nueva alianza, las acciones de Microsoft en Wall Street bajaban un 0,3 por ciento.

Desde 2019, Microsoft ha invertido más de 13 mil millones de dólares en OpenAI, siendo uno de sus mayores patrocinadores, pero la relación entre ambas empresas se ha tensado en los últimos meses, según destacan medios especializados.

En un memorando interno de principios de abril, la directora de ingresos de OpenAI, Denise Dresser, manifestó que la alianza ha "limitado" la capacidad de la empresa para "llegar donde se encuentran" otras compañías, de acuerdo con CNBC.

OpenAI ha firmado en los últimos meses acuerdos de inversión con otras tecnológicas: en febrero, por ejemplo, anunció una alianza estratégica plurianual con Amazon, que incluye una inversión de 50 mil millones de dólares por parte de ésta, destinada a acelerar la innovación en IA generativa a escala global.

Meses antes, las dos empresas habían anunciado un acuerdo por el cual OpenAI podía acceder a infraestructura de Amazon por 38 mil millones de dólares, con el fin de acelerar y hacer más eficientes tareas de IA.