Google cederá su IA al Pentágono pese a protesta de cientos de empleados

Google acordó permitir que el Pentágono utilice sus herramientas de inteligencia artificial, una decisión que sale a la luz apenas un día después de que más de 600 empleados exigieran a la cúpula directiva vetar dicho tipo de acuerdos militares.
"Queremos que la IA beneficie a la humanidad, no que se utilice de forma inhumana o extremadamente dañina", señalaron los trabajadores en la carta, enviada al director ejecutivo de la compañía, Sundar Pichai, y revelada por The Washington Post.
Según informó este martes The Wall Street Journal, el gigante tecnológico dio luz verde al Departamento de Defensa de EE.UU. (renombrado por Donald Trump como Departamento de Guerra) para operar con su tecnología en secreto.
No obstante, incluyó cláusulas contractuales especificando que su IA no está destinada a la vigilancia masiva nacional ni al desarrollo de armas totalmente autónomas.
A principios de año, el Pentágono rompió lazos con Anthropic debido a su intento de añadir una cláusula para evitar que su tecnología se usara, precisamente, en vigilancia masiva o armas letales autónomas.
No obstante, tras la noticia, OpenAI (empresa de IA que creó ChatGPT) firmó un acuerdo con el Pentágono.
Los modelos de Anthropic han sido utilizados durante la guerra de Irán y en la operación para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro.
Google se retiró anteriormente de una colaboración militar que utilizaba sus productos de IA, denominada Proyecto Maven, tras una fuerte reacción negativa por parte de sus empleados en 2018.