Nvidia se convirtió en la primera empresa en superar los US$ 5 billones de valor bursátil

Las acciones de Nvidia subieron este miércoles un 3%, convirtiendo al gigante tecnológico en la primera empresa en superar el umbral de los 5 billones de dólares de capitalización bursátil tras ser impulsada por el auge de la inteligencia artificial (IA).

Las acciones de Nvidia cerraron la jornada en Wall Street con un avance del 3%, hasta 207,04 dólares, sumándose a otra subida del 5% en la víspera, y acumula una revalorización de más del 50% este año.

Este último repunte se produce poco después de que el director ejecutivo, Jensen Huang, afirmara que Nvidia espera pedidos de chips de IA por valor de 500.000 millones de dólares y anunciara planes para construir siete nuevas supercomputadoras para el gobierno estadounidense.

Nvidia, que ha evolucionado de un procesador de videojuegos de nicho a un actor clave en el auge de la IA, anunció el martes la adquisición de una participación de 1.000 millones de dólares en Nokia para fabricar equipos para telecomunicaciones para estaciones 5G y 6G, una industria que, según Huang, tiene un valor de 3 billones de dólares.