Congeladores a 50°C: Supermercados de Bélgica y Suecia denuncian ciberataque

Decenas de supermercados de Bélgica y Suecia denunciaron este lunes haber sufrido un ciberataque, que permitió a los piratas informáticos manipular a distancia sus sistemas de refrigeración, activar el modo de descongelación de los frigoríficos y congeladores, así como elevar su temperatura.

En primera instancia, la cadena belga Delhaize confirmó que unos 40 establecimientos resultaron afectados por un "incidente informático", mientras que Carrefour Bélgica informó de problemas en 15 recintos.

También se detectaron alteraciones en comercios de Spar y en una cadena de carnicerías de Amberes, según informaron medios locales.

El ataque en ese país comenzó alrededor de la medianoche, y provocó que algunos congeladores alcanzaran temperaturas de unos 15 grados centígrados, de acuerdo con la radiotelevisión pública belga RTBF.

"Me despertaron las alarmas que empezaron a aparecer en mi teléfono alrededor de las 3:00", explicó a ese medio el responsable de varios establecimientos Delhaize de Bruselas, quien acudió inmediatamente a uno de sus supermercados y descubrió que los compresores habían dejado de funcionar y que los frigoríficos expulsaban aire caliente.

Algunos establecimientos tuvieron que recurrir a camiones frigoríficos para preservar los alimentos, mientras que otros sufrieron pérdidas de mercancías y tuvieron que desechar productos por la pérdida de refrigeración.

"Empezamos a movilizar técnicos desde la 1:00 para controlar la situación", explicó a la agencia belga Stephan Moelans, director general de Sabcobel, una empresa especializada en instalaciones frigoríficas, que detectó una veintena de sistemas afectados entre los cientos que gestiona en Bélgica.

Incidente casi simultáneo en Suecia

Poco después de estos reportes, varios supermercados suecos alertaron la ocurrencia de un hecho similar, también desde la noche.



"Sabemos que un número limitado de tiendas se ha visto afectado por un incidente durante la noche que afecta a su sistema de frío y de congelación", declaró a la televisión pública un vocero de Ica, la principal cadena de supermercados en Suecia.

Coop, otra de las grandes cadenas suecas, admitió también que varias tiendas sufrieron un incidente similar, por el que la temperatura de los electrodomésticos se elevó hasta los 50 grados.

El Centro Nacional para la Seguridad Cibernética ya abrió una investigación sobre el incidente en Suecia.

En ambos casos, el procedimiento utilizado es similar al de un ciberataque registrado en Francia en octubre pasado, que también afectó a numerosos supermercados.