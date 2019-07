Co-creador de Mortal Kombat vuelve a FestiGame

FestiGame 2019 junto a Warner Bros. Games anunciaron el regreso de Ed Boon, co-creador de "Mortal Kombat", para compartir con todos los fanáticos en torno a su más reciente título, "Mortal Kombat 11".

El famoso programador estará de regreso los días sábado 3 y domingo 4 de agosto en el marco del festival que se realizará en Espacio Riesco.

Ed Boon es parte del Top 100 de los mejores desarrolladores de la historia según un listado de IGN e incluso, el año 2011, consiguió un Récord Guinness como el actor que más tiempo ha interpretado un personaje de videojuegos, con su personificación de Scorpion y su característico "Get over here!".

FestiGame 2019 se realizará desde el 2 al 4 de agosto en Espacio Riesco y las entradas están a la venta a través Ticketplus.