Confirmado: "Among Us" llegará a las consolas PS4 y PS5

"Among Us", el juego más popular del 2020, llegará a las consolas de PlayStation PS4 y PS5, según anunció el desarrollador InnerSloth este jueves.

La compañía anunció que el juego se lanzará para ambas consolas de Sony en 2021, con lo que el juego estará en todas las plataformas de juegos principales disponibles.

Anteriormente "Among Us" fue confirmado para Nintendo Switch y hoy se anunció la llegada a PS4 y PS5. Entre las novedades que tendrá será una nueva tripulación, skin de "Ratchet & Clank" y multijugador en línea.

🌟 AMONG US - COMING TO PLAYSTATION 🌟



get ready to welcome a whole new crew on board!!

✨ on PS4 and PS5 consoles later this year

✨ exclusive Ratchet & Clank skin, hat, and pet

✨ crossplay and online multiplayer



tell your friends but more importantly.. tell your enemies heh pic.twitter.com/E6BduFfNwU