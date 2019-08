Inédito show inspirado en la música de los videojuegos llega a Chile

Un inédito espectáculo inspirado en la música de los videojuegos llamado Video Games Symphonic Experience llegará a Chile el sábado 12 de octubre en el Teatro Cariola a las 21:00 horas.

El show revive las canciones de clásicos de las consolas, como Final Fantasy, Smash Bros, The Legend of Zelda, World of Warcraft, Mega Man, Skyrim, Megalomania, Kirby's Adventure, Kingdom Hearts, Chrono Cross y Dragon Ball, entre otros.

Son más de 70 músicos y coros, además de visuales y efectos especiales desplegados en una pantalla gigante con proyección digital. La interpretación estará a cargo de la orquesta filarmónica De La Antena, junto al director Sebastián Núñez Escalante.

Los boletos ya están disponibles a través de Puntoticket.