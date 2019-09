Mario Kart para móviles ya está disponible de manera gratuita

Este 25 de septiembre fue lanzado a nivel mundial "Mario Kart Tour", el primer videojuego para equipos móviles de la famosa franquicia de títulos de carrera.

En esta primera versión la APP despliega solo algunas de sus funciones, a la espera de que aparezcan futuras actualizaciones con novedades como el poder competir con amigos, por ejemplo.

Su modo de juego mantiene la esencia de las últimas versiones de "Mario Kart" en consolas, adaptado a las pantallas touch de los smartphones y con la posibilidad de utilizar un solo dedo para realizar todos los movimientos.

Su llegada a las tiendas iOS y Google Play fue celebrada por los fanáticos de la saga, que convirtieron a "Mario Kart" en trending topic en redes sociales.

El título ya está disponible para su descarga gratuita.

#MarioKartTour is here!



Race around the world across a variety of new and classic courses! We hope you enjoy this first tour! Be sure to stay tuned here for the latest game news, because we've got a lot more coming.



It's finally here! GO! pic.twitter.com/GaBurZ3AZS — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) September 25, 2019

I’m loving Mario kart 🛒 on my phone 📱 thanks for the nostalgia @NintendoAmerica #MarioKartTour pic.twitter.com/m1V2oLS0j1 — Daddy Chcolate (@NH7400) September 25, 2019

Go play #MarioKartTour it’s really great. It’s a lot better than I expected it to be. It’s like a mobile spinoff of Mario Kart 8. If you enjoy that game you will definitely enjoy this. I’ve been a fan of Mario Kart for a long time and this app is just perfect. pic.twitter.com/qbbXsHuppI — Tetodash The Edgy Meme Queen (@tetodash) September 25, 2019

I’m too happy to be playing Mario Kart on my iPad 🙂👏🏼 #MarioKartTour pic.twitter.com/YGNsSvKOGO — Kyra Reed (@kyrareed02) September 25, 2019