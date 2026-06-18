Partió la cuenta regresiva: "GTA VI" reveló arte oficial y puso fecha a la preventa

Rockstar Games ha confirmado oficialmente que las reservas de "Grand Theft Auto VI" comenzarán el jueves 25 de junio, pudiendo realizar la compra anticipada tanto en tiendas digitales oficiales como en distribuidores físicos seleccionados a nivel global.

Esta fecha marca el inicio de la cuenta regresiva para el lanzamiento mundial, programado para el próximo 19 de noviembre en las consolas de nueva generación PS5 y Xbox Series X/S.

Datos clave de la preventa de "GTA VI":

Fecha de inicio de reservas: 25 de junio.

25 de junio. Fecha de lanzamiento oficial: 19 de noviembre de 2026.

19 de noviembre de 2026. Plataformas confirmadas: PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Disponibilidad: Formato digital y ediciones físicas en distribuidores seleccionados.

El anuncio oficial incluyó la presentación de la portada de "GTA VI", que respeta la estética clásica de la franquicia.

La ilustración destaca por un caimán como elemento central, un detalle que ha captado la atención de la comunidad y refuerza la ambientación del juego.

Aunque Rockstar Games aún no ha revelado el precio oficial de las ediciones especiales o estándar, se espera que la información se libere el mismo día de la apertura de las reservas. La compañía mantiene una estrategia de marketing basada en el misterio, evitando mostrar nuevo gameplay o cinemáticas adicionales por el momento.

Además, la confirmación de la preventa despeja las dudas sobre la disponibilidad de copias físicas, ya que Rockstar ha garantizado que los jugadores podrán adquirir el título en formato físico en tiendas especializadas, así como también en plataformas digitales habituales, asegurando el acceso universal al juego más esperado de la década.