Amazon ampliará reparto con drones a casi 500 ciudades de EE.UU. a fines de 2026

Amazon multiplicará por seis su red de reparto con drones en Estados Unidos, hasta llegar a cerca de 500 ciudades y pueblos antes de que acabe 2026, con envíos de alimentos, electrónica o medicamentos en un mínimo de 30 minutos, anunció este miércoles la compañía.

El servicio, llamado Prime Air, actualmente funciona desde 11 centros repartidos en 10 áreas metropolitanas de siete estados: Arizona, Florida, Kansas, Luisiana, Michigan, Nebraska y Texas.

Esta operación prevé extenderse en los próximos meses con inmediaciones en las áreas metropolitanas de Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Cleveland (Ohio), Syracuse (Nueva York) y Boise (Idaho).

La entrega en media hora es el mejor de los casos, aunque la mayoría de los pedidos llega alrededor de una hora después de pasar por caja, según el comunicado de la multinacional.

El peso marca el límite: solo vuelan los pedidos de menos de 2,27 kilos que quepan en una caja de zapatos grande, un tope que, según Amazon, abarca a más de un 60% de los artículos que sus clientes compran con mayor frecuencia.



Imagen referencial de la aplicación de Amazon al momento de solicitar reparto con drones. (Foto: EFE)

El reparto por aire es gratuito para los suscriptores de Prime que gasten 50 dólares o más, mientras que cuesta 2,99 dólares a los que no llegan a esa cifra, y 4,99 para quienes no tienen la suscripción.

El cliente fija un punto de entrega la primera vez que pide por esta vía y el dron comprueba que no haya personas, mascotas ni vehículos en la zona antes de soltar el paquete, explicó la compañía.

Crecimiento del reparto aéreo

Amazon ha entregado cientos de miles de paquetes por dron en lo que va de año, según sus propios datos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) fue durante años el principal freno para este servicio, pero ahora cuenta con la certificación "Part 135", la misma que se exige a las aerolíneas comerciales; por lo que los drones de Amazon vigilan el espacio aéreo de forma autónoma para esquivar obstáculos y decidir dónde aterrizar.

A fines de 2023, Prime Air solo repartía en dos localidades, una en California y otra en Texas, y la compañía admitió entonces haber enviado cientos de paquetes, muy lejos de las 10.000 entregas que se había fijado como meta para ese entonces.

El principal competidor de Amazon es la cadena de supermercados Walmart, que en mayo anunció haber superado el millón de entregas con drones desde 66 tiendas de cuatro estados, en alianza con las empresas de drones Wing y Zipline.

Fuera de EE.UU, el primer centro de reparto aéreo de Amazon es el de Darlington (Inglaterra), operativo pero todavía en estado de prueba.