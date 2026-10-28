Alphabet ganó 200 mil millones de dólares en los primeros nueve meses del año

El gigante tecnológico Alphabet reportó este miércoles un beneficio neto acumulado de 200 mil 855 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, un 105 por ciento más que en igual periodo de 2025.

Según un comunicado publicado al cierre de Wall Street, la empresa propietaria del motor de búsqueda Google reportó unos ingresos acumulados de 357 mil 269 millones de dólares entre enero y septiembre; un 23 por ciento más que en el mismo tramo del año anterior.

El máximo ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, dijo que el "enfoque integral, que abarca todas las capas tecnológicas, está impulsando el dinamismo en todo el negocio", y que las inversiones en IA propulsaron el crecimiento de las consultas en el buscador.

La firma destacó el lanzamiento de sus nuevos modelos de IA Gemini 4 Argon y Carbon, este último lanzado hoy mismo, y destacó que la aplicación de Gemini ha alcanzado mil millones de usuarios, convirtiéndose en su producto de más rápido crecimiento.

El tercer trimestre decepcionó a los analistas

En el tercer trimestre -el más seguido por Wall Street- Alphabet tuvo un beneficio neto de 26 mil 170 millones (25 por ciento menos interanual) y una facturación de 127 mil 577 millones (25 por ciento más), cerca de la mitad procedentes del segmento de Google Search.

La baja de las utilidades se produce tras un aumento de los gastos en el trimestre, principalmente por pérdidas en su cartera de acciones de 8.700 millones de dólares, que el medio especializado CNBC atribuyó a su participación en SpaceX y Anthropic.

El negocio de Servicios recaudó 96 mil 301 millones, de los cuales 82 mil 12 millones correspondieron a la publicidad, y de estos, 63 mil 350 millones procedieron de Google Search. En segundo lugar se situó el negocio de la nube, Google Cloud, con 30 mil 709 millones.

No obstante, Pichai señaló que los ingresos de Google Cloud se duplicaron por la "enorme demanda" de su infraestructura y sus soluciones de IA, y aseguró que sus sistemas TPU también tienen una "fuerte demanda" de una variedad de clientes.

Alphabet cerró el tercer trimestre con un flujo de caja libre negativo de 9.065 millones, mucho peor de lo esperado por los analistas, y atribuido a los crecientes gastos de capital -en los que se engloba la infraestructura de IA-, que ascendieron a 51 mil 355 millones.

Las acciones de Alphabet cerraron la jornada con una subida del 1,3 por ciento, pero antes cayeron casi un 9 por ciento en las operaciones electrónicas, en una primera reacción negativa a los resultados.

Según los analistas, la empresa no superó las expectativas en las métricas del beneficio por acción la facturación total, los ingresos de publicidad de Google ni el flujo de caja libre.