Usuarios reportan caída mundial de ChatGPT: Falla ha afectado flujos laborales

Diversos usuarios han reportado una caída de los servicios de ChatGPT, afectando a miles de personas que utilizan la herramienta para labores académicas y profesionales a nivel global.

Según el sitio Downdetector, el problema comenzó alrededor de las 10:00 horas de este lunes 20 de abril, y afecta tanto el acceso a la plataforma como el procesamiento de datos.

De acuerdo a los reportes de los propios afectados, en los casos de quienes logran entrar a la interfaz, el sistema no genera respuestas o se queda "congelado" sin procesar las instrucciones, situación que afecta a las cuentas gratuitas y a las versiones de pago del servicio.

La caída ha provocado una paralización en los flujos de trabajo que dependen de esta tecnología, obligando a los usuarios a buscar alternativas manuales para sus tareas.

Hasta el momento, OpenAI no se ha pronunciado sobre las razones del fallo ni ha dado a conocer un tiempo estimado para la reposición del servicio.