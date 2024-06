La odisea legal de Julian Assange hasta alcanzar un acuerdo con Estados Unidos

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, está cerca de obtener la libertad tras haber alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para poner fin al litigio por la filtración de documentos clasificados.

Assange, que fue liberado el lunes de una prisión en Reino Unido y partió en un vuelo chárter, llegó este martes a Bangkok, donde su avión realiza una escala para repostar antes de proseguir hasta las Islas Marianas del Norte, territorio de Estados Unidos en el océano Pacífico.

The sun is about to rise on Saipan Island, the US territory where Julian Assange's plane is due to land in an hour. #AssangeJet Live flight tracker: https://t.co/gxcbvNyvnj pic.twitter.com/oLfe0rmy60

Tras declararse culpable ante un tribunal de las Islas Marianas, Assange, de 52 años y nacionalidad australiana, tiene previsto ser liberado y viajar a Australia, donde se encuentra su mujer, Stella, y sus dos hijos pequeños.

Estas son las principales claves de este acuerdo que pone fin una odisea judicial desde que publicó en WikiLeaks documentos comprometedores de Estados Unidos hace 14 años.

Assange llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense por el que se declarará culpable de los delitos por filtración de "documentos, escritos y notas relacionados con la defensa nacional, incluidos materiales considerados secretos", según un documento del fiscal Shawn N. Anderson enviado al tribunal de Islas Marianas.

Según el escrito oficial, el fundador realizó las filtraciones junto con la exsoldado Chelsea Manning.

La Fiscalía pedirá una pena de 62 meses de cárcel, equivalentes al tiempo que ya ha cumplido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh (Reino Unido).

La comparecencia será en las Islas Marianas debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a la proximidad del tribunal con Australia, según una carta del Departamento de Justicia estadounidense enviado al tribunal.

Tras trabajar como programador de 'software' libre y realizar estudios de matemáticas y física que no finalizó en Australia, Assange cofundó en 2006 WikiLeaks, una plataforma para publicar información gubernamental y hacerla accesible al público.

WikiLeaks se hizo mundialmente famoso en 2010 tras filtrar cientos de miles de documentos secretos o de contenido sensible que revelaron los secretos en Estados Unidos de las guerras de Irak y Afganistán, así como datos sobre los detenidos en la base de Guantánamo, entre otros asuntos.

Por ejemplo, las filtraciones incluyeron un video en que se ve a soldados estadounidenses disparando contra civiles en Irak en 2007.

Parte de las filtraciones de los documentos fueron realizados por el entonces soldado Bradley Manning, que cumplió pena entre 2010 y 2017 por violar la Ley de Espionaje y se declaró mujer trans en 2013, cambiando su nombre a Chelsea.

Hay quienes consideran que las filtraciones pusieron en peligro a inocentes y que supusieron una traición, mientras que muchas ONG de periodistas y de los derechos humanos consideran que WikiLeaks actuó en beneficio del público y la libertad de información.

Los problemas legales de Assange comenzaron cuando fue denunciado por violación y abuso en 2010 en Suecia, cargos que él negaba y evitó huyendo al Reino Unido. Estos cargos terminaron siendo retirados en 2019.

En libertad bajo fianza y con una orden de extradición a Suecia, el activista se refugió en 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, donde, tras problemas de convivencia y presiones políticas, tuvo que abandonar la delegación y fue detenido por la Policía británica en abril de 2019.

Entre 2015 y 2018, Assange fue supuestamente espiado en la embajada por la empresa de seguridad UC Global, dirigida por el exmilitar español David Morales, que está siendo investigado en España por estas acusaciones.

En mayo de 2019 se inicia un largo y complejo proceso de extradición a Estados Unidos, donde fue acusado de 18 cargos por delitos de espionaje e intrusión informática, que suponían una posible pena de 170 años de prisión.

La esposa de Assange, Stella Assange, se encuentra en Australia junto con sus dos hijos, Gabriel y Max, nacidos respectivamente en 2017 y 2019 y que solo han visto a su padre en las visitas en la prisión de Reino Unido.

"Julian está libre. Las palabras no pueden expresar nuestra inmensa gratitud hacia vosotros. Sí, vosotros quienes os habéis movilizado por años y años para hacer esto realidad. GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS", escribió en X Stella Assange, una abogada hispanosueca nacida en Sudáfrica.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, que ha intercedido ante Estados Unidos y Reino Unido para la liberación de Assange, celebró también hoy la noticia del acuerdo entre Assange y las autoridades estadounidenses.

Julian is free!!!!



Words cannot express our immense gratitude to YOU- yes YOU, who have all mobilised for years and years to make this come true. THANK YOU. tHANK YOU. THANK YOU.



Follow @WikiLeaks for more info soon…pic.twitter.com/gW4UWCKP44