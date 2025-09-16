Youtube integra la IA para facilitar edición, doblaje y monetización

YouTube presentó este martes una serie de nuevas funciones basadas en inteligencia artificial (IA) para "empoderar la creatividad" de los creadores de contenido. Las herramientas permitirán editar material, generar contenido, doblar voces, acceder a datos analíticos del canal y mejorar la monetización.

El CEO de la compañía, Neal Mohan, señaló en el evento "Made on YouTube" que las novedades responden a la premisa de que "la IA debe estar al servicio de la creatividad humana".

"Desarrollamos herramientas que ofrecen a los creadores nuevas formas de contar sus historias y a los espectadores nuevas maneras de descubrirlas. Y, lo que es igual de importante, nos basamos en nuestra trayectoria de responsabilidad para respetar los derechos de autor, que brindan a los creadores las protecciones y los controles que necesitan para prosperar en la nueva era de la IA", afirmó Mohan.

Entre las funciones presentadas destacan editores capaces de convertir grabaciones en un "primer borrador" con cortes, música, transiciones y narración automática en inglés o hindi; generación de shorts a partir de videos largos; y doblaje con sincronización de labios. También se podrán transformar diálogos en canciones, animar objetos estáticos o añadir elementos generados por IA con la tecnología Veo 3 de Google.

Otra de las novedades es Ask Studio, un chatbot que analiza métricas del canal y puede resumir comentarios o proponer ideas para próximos videos. Además, se introducen herramientas para etiquetar automáticamente productos mostrados en los videos y la opción de modificar anuncios incluso después de la publicación.

Mohan recordó que YouTube ha distribuido más de 100.000 millones de dólares a creadores, artistas y compañías de medios entre 2021 y 2024, y aseguró que la meta es ampliar las oportunidades de ingresos en el futuro.

Las nuevas funciones se lanzarán primero en Estados Unidos, algunas en las próximas semanas y otras durante el próximo año.