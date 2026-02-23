Huachipato sale a buscar la remontada ante Carabobo en Copa Libertadores

Este martes 24 de febrero, Huachipato se juega el todo o nada en la Fase 2 de la Copa Libertadores, con la obligación de revertir como local en su partido de vuelta ante Carabobo.

El partido de ida finalizó 1-0 para los venezolanos, gracias a la anotación de Edson Tortolero luego de una desinteligencia posicional de la zaga chilena al minuto 35.

Los "acereros" de Jaime García se sacudieron el polvo en la Liga de Primera, recuperando confianza con una remontada de 2-1 sobre Palestino, precisamente en la cancha de Talcahuano, escenario de la revancha continental.

Aquel resultado no solo sirvió para pulir al equipo, sino que también le valió al elenco "siderúrgico" ser puntero del Campeonato Nacional con su tercer victoria al hilo en cuatro fechas, superando a Colo Colo por diferencia de gol.

Sin embargo, el representante chileno durante la semana concretó una venta que lo deja con una sensible merma en delantera: Maximiliano Gutiérrez, que recaló en Independiente de Argentina.

Respecto a Carabobo, viene de cosechar un empate 1-1 con Metropolitanos en la Liga Futve, aunque presentando un equipo mixto.

En el plano local el equipo de Daniel Farías suma tres empates y una victoria, mientras que para el duelo copero en Chile sufrirá la baja de Juan Camilo Pérez, quien fue expulsado en el enfrentamiento de ida.

Cabe señalar que el vencedor entre Huachipato y Carabobo enfrentará a Sporting Cristal y 2 de Mayo, que terminaron 2-2 en la ida y también definen su llave este martes.

La crucial contienda de Huachipato en busca de la clasificación a Fase 3 arrancará a las 19:00 horas, con arbitraje del brasileño Rodrigo Pereira. Podrás seguir todos los detalles en vivo a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.