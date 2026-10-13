USM CubeSat Team: universitarios chilenos desarrollan nanosatélites y conquistan la escena aeroespacial

El USM CubeSat Team, iniciativa estudiantil de la Universidad Técnica Federico Santa María, construye actualmente un nanosatélite modular de tres unidades diseñado para la detección de manchas de petróleo y emergencias climáticas.

La agrupación, que representará a Chile en la competencia regional CubeDesign en Brasil tras exponer en el Congreso Internacional de Astronáutica en Milán, ingresará durante noviembre a los laboratorios del nuevo Centro Espacial Nacional para someter sus prototipos a pruebas de resistencia previas al certamen internacional.

Nacida formalmente en 2019, la agrupación universitaria ha logrado sobreponerse al relevo generacional propio de las carreras universitarias para instalar una plataforma de desarrollo tecnológico continuo.

Su enfoque principal radica en el estándar CubeSat, una arquitectura creada originalmente en Estados Unidos que permite fabricar dispositivos cúbicos estandarizados que se pueden acoplar entre sí para reducir radicalmente los costos de lanzamiento.

En entrevista con Esta es la Idea en Cooperativa, Sofía Galaz, líder del USM CubeSat Team, detalló que se dedican "a hacer satélites específicamente tipo CubeSat. Se le llama así porque es como si fuese un cubo, pero tiene ciertas unidades (...) En nuestro caso, el que estamos construyendo es de tres unidades; es como pensar en tres cubos acoplados".

"¿Cuál es la gracia de que tenga esta geometría? Es que se pueden acoplar varios proyectos y varios satélites juntos y se pueden lanzar en conjunto al espacio en un mismo launcher, cosa que puedes abaratar costos", puntualizó.

Por su parte, Martina Arámbulo, líder del departamento de Vinculación y Redes Sociales, precisó que cada diseño responde a desafíos de ingeniería concretos, "por ejemplo, el año pasado nuestra misión se trataba de detectar manchas de petróleo en el mar (...) otra misión que le ha tocado a otros compañeros desarrollar fue la detección de incendios forestales y tormentas eléctricas".

Finalmente, respecto al desarrollo del trabajo, Joseph Moncada, líder de Estructura del proyecto, subrayó que "todos en este equipo hemos entrado por curiosidad, pasión, el deseo de experimentar y hacer cosas nuevas que antes nos parecían casi de fantasía. Considero que todos nosotros lo que hacemos es juntar ambas dedicaciones".

Debido a esto, el equipo instó a los estudiantes del país a desmitificar la complejidad del sector aeroespacial y atreverse a fundar proyectos propios.