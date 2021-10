Lunes de "Apocalipsis" en redes sociales: Lo que se sabe de la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook

"Redes sociales", "Apocalipsis" y "Caída Mundial" fueron algunos de los términos más comentados este lunes en Twitter, en medio de una falla global que afectó diversas apps y sitios de internet. Cerca de seis horas después, recién empezó a restablecerse parte del servicio.

Todo comenzó pasadas las 12:30 horas con los servicios de Facebook (que incluyen a WhatsApp, Instagram y Messenger) los que dejaron de funcionar y dejaron a muchas personas sin poder comunicarse con otras, compartir fotos o archivos, e incluso afectando sus trabajos.

Según el portal DownDetector, los problemas salpicaron durante el día a apps tan diversas como Tinder, TikTok, Zoom y LinkedIn, además de causar intermitencias en Gmail y Telegram, las que varios vieron como una alternativa para enviarse mensajes y archivos. Asimismo, hubo errores en algunos videojuegos que se pueden vincular a las cuentas de Facebook.

Pese a que pasaron más de cinco horas, de acuerdo con el New York Times, la causa de la caída masiva sigue siendo incierta, aunque dos trabajadores de la compañía dijeron al medio que es muy poco probable que se trate de un ciberataque, pues sería muy difícil que un "hackeo" afecte a tantas apps a la vez.

Dicha publicación cita comunicados internos de la empresa en que sus expertos en seguridad dicen seguir sin encontrar la raíz del problema: La principal hipótesis apunta a los servidores de Facebook, en los que actualmente están trabajando de manera manual para hallar una solución.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.