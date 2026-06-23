Reportan caída masiva de Meta: Instagram, Facebook y WhatsApp presentarían fallas

La tarde de este 23 de junio, usuarios de Meta de distintos países han experimentado fallas en el funcionamiento de las plataformas.

De acuerdo a Downdetector, los reportes comenzaron alrededor de las 16:45 horas, alcanzando su punto máximo a las 17:30 horas.

En tanto, la comunidad de Facebook e Instagram informó sobre problemas al cargar las aplicaciones, imposibilidad de actualizar el feed y errores de conexión al servidor.

Por su parte, WhatsApp también ha presentado errores en su funcionamiento, principalmente al enviar mensajes y sincronizar cuentas en distintos dispositivos.