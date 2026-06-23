Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago6.8°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Tecnología | Redes Sociales

Reportan caída masiva de Meta: Instagram, Facebook y WhatsApp presentarían fallas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Usuarios de las redes sociales reportaron fallas intermitentes en las plataformas.

Reportan caída masiva de Meta: Instagram, Facebook y WhatsApp presentarían fallas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La tarde de este 23 de junio, usuarios de Meta de distintos países han experimentado fallas en el funcionamiento de las plataformas.

De acuerdo a Downdetector, los reportes comenzaron alrededor de las 16:45 horas, alcanzando su punto máximo a las 17:30 horas. 

En tanto, la comunidad de Facebook e Instagram informó sobre problemas al cargar las aplicaciones, imposibilidad de actualizar el feed y errores de conexión al servidor. 

Por su parte, WhatsApp también ha presentado errores en su funcionamiento, principalmente al enviar mensajes y sincronizar cuentas en distintos dispositivos.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada