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Reportan caída masiva de Meta: Instagram, Facebook y WhatsApp presentarían fallas
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Usuarios de las redes sociales reportaron fallas intermitentes en las plataformas.
Usuarios de las redes sociales reportaron fallas intermitentes en las plataformas.
La tarde de este 23 de junio, usuarios de Meta de distintos países han experimentado fallas en el funcionamiento de las plataformas.
De acuerdo a Downdetector, los reportes comenzaron alrededor de las 16:45 horas, alcanzando su punto máximo a las 17:30 horas.
En tanto, la comunidad de Facebook e Instagram informó sobre problemas al cargar las aplicaciones, imposibilidad de actualizar el feed y errores de conexión al servidor.
Por su parte, WhatsApp también ha presentado errores en su funcionamiento, principalmente al enviar mensajes y sincronizar cuentas en distintos dispositivos.