Control total: Elon Musk disolvió la junta directiva de Twitter y se afianzó como jefe único

La junta directiva de Twitter quedó disuelta este lunes, tres días después de que se formalizara la compra de la compañía tecnológica por parte del magnate Elon Musk, según un documento de la Comisión de Bolsa y Valores recogido por la prensa local.

Así, los nueve miembros que la componían dejan todos sus cargos "de acuerdo con los términos del acuerdo de fusión", algo que se esperaba dado que cuatro de ellos ya habían sido despedidos el jueves por la noche, incluyendo el director ejecutivo Parag Agrawal.

Según el Wall Street Journal, la junta directiva no va a ser reemplazada por otra nueva, ya que Musk pretende quedarse como único director de la red.

Por su parte, el medio especializado The Verge publicó este lunes que el hombre más rico del mundo y director ejecutivo de Tesla también busca hacer cambios en la suscripción mensual de la red social Twitter Blue (una especie de "abono premium"), que ahora cuesta 4,99 dólares.

El plan de Musk, según el medio, es que esta suscripción pase a costar 19,99 dólares y que la plataforma añada algún símbolo a los usuarios "verificados".

La compra de la compañía por 44.000 millones de dólares se formalizó el pasado viernes, día que expiraba el plazo dado por una jueza para archivar la denuncia de Twitter contra Musk, y una de las primeras medidas del magnate consistió en sacar a Twitter de la Bolsa de Nueva York, con lo que ahora la empresa está sujeta a menor nivel de regulación.

La siguiente consistió en anunciar ese mismo viernes un próximo "consejo de moderación de contenidos" que incluirá "diversos puntos de vista", y que mientras no existiera "no habrá decisiones mayores sobre contenidos ni restablecimiento de cuentas (clausuradas)".

Hoy Musk no ha hecho ningún comentario sobre el cese de la junta directiva, pero sí se refirió a la posible vuelta de Donald Trump a Twitter, utilizando su tono irónico: "Si me dieran un dólar por cada vez que alguien me pregunta si Trump vuelve a esta plataforma, Twitter estaría acuñando moneda".