Hackean la cuenta del presidente de Twitter con mensajes racistas

El perfil oficial del cofundador y presidente de Twitter, Jack Dorsey, fue hackeado este viernes con varios mensajes de contenido racista y violento que han permanecido en la cuenta del directivo durante 20 minutos, hasta que fueron eliminados.

El departamento de comunicación de Twitter reconoció los hechos en un mensaje: "Somos conscientes de que @jack (nombre de usuario del presidente de la red social) se vio comprometido e investigaremos lo que ha sucedido", publicaron en su cuenta oficial.

The account is now secure, and there is no indication that Twitter's systems have been compromised.