WhatsApp suma nuevas funciones para chats grupales y personalización de mensajes

WhatsApp anunció una serie de actualizaciones para mejorar el uso de los chats grupales y ampliar las opciones creativas dentro de la aplicación.

Entre las novedades destaca la implementación de "etiquetas de miembro" en los grupos, una función que permite asignar un rol visible a cada participante y dar mayor contexto a las conversaciones. Estas etiquetas pueden personalizarse según cada chat, de modo que una misma persona puede cumplir distintos roles dependiendo del grupo en el que participe.

A lo anterior se suma la incorporación de recordatorios para eventos creados dentro de los chats grupales. La herramienta permite programar avisos personalizados para los integrantes del grupo, con el objetivo de facilitar la organización y evitar olvidos.

Por otro lado, la aplicación incorporó una nueva herramienta para la creación de stickers de texto, la cual permite transformar cualquier palabra o frase escrita en un sticker personalizado, directamente desde la sección de búsqueda de stickers.

Estas novedades se agregan a otras opciones que WhatsApp ha ido integrando con el tiempo en los grupos, como el envío de archivos de gran tamaño, contenido multimedia en alta definición, pantallas compartidas y chats de audio.