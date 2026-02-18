El algoritmo de X conduce a los usuarios hacia posiciones políticas más conservadoras

Activar el algoritmo "Para ti" en X lleva a los usuarios hacia opiniones políticas más conservadoras, según un estudio con casi 5.000 clientes de la plataforma social que además ha observado que la tendencia persiste incluso después de salir del filtro y volver al muro cronológico (versión normal).

Los detalles de la investigación, realizada por un equipo internacional de científicos de Italia, Suiza y Francia, se han publicado en Nature.

Para muchas personas, las redes sociales se han convertido en la principal fuente de información, y eso ha generado preocupación por la desinformación, la polarización y la influencia de los algoritmos (que filtran, seleccionan, y ordenan el contenido en muros personalizados para fidelizar a los clientes).

Algunos experimentos previos a gran escala -incluida una colaboración con Meta- encontraron poca evidencia de que desactivar el algoritmo que filtra la información y volver a un muro cronológico alterase las actitudes políticas de los usuarios. Pero esos estudios no pudieron determinar si la exposición temprana al algoritmo ya había moldeado dichas opiniones, apuntan los autores.

Para aclararlo, llevaron a cabo un experimento independiente con 4.965 usuarios de X en los Estados Unidos durante el verano de 2003, seis meses después de que el empresario sudafricano Elon Musk comprara la empresa que entonces se llamaba Twitter y un año antes de apoyar públicamente al candidato republicano, hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Los participantes del estudio fueron distribuidos de manera aleatoria entre un 'feed' algorítmico (un filtro de noticias) y el muro cronológico (la versión normal) durante siete semanas.

Además, encuestaron a los participantes antes y después del experimento y revisaron el contenido del muro y el comportamiento de los usuarios en la red con una extensión de navegador que les permitía monitorizar el contenido del muro y las interacciones en línea.

Los resultados revelaron que los usuarios asignados al muro algorítmico interactuaron más con la plataforma, adoptaron opiniones políticas más cercanas a la derecha y tendían más a seguir a los activistas políticos conservadores.

Por el contrario, cuando se pasaba a los usuarios del muro algorítmico al cronológico, sus opiniones o su comportamiento apenas tenían efecto.

Además, el análisis del contenido reveló que el algoritmo mostraba más publicaciones conservadoras y activistas, y restaba visibilidad a los medios de noticias tradicionales, apunta el estudio.

Para los autores estos resultados demuestran que los algoritmos de las redes sociales "moldean de manera significativa las actitudes políticas" y que este efecto perdura incluso después de eliminar la elección algorítmica.

Además, los algoritmos influyen no solo en lo que los usuarios ven, sino también en el entorno político digital en el que habitan, advierten.

Como limitaciones del estudio los autores destacan, en primer lugar, el hecho de que los resultados deben circunscribirse a la red X y, en segundo lugar, que el período de tiempo en el que se realizó el experimento no permite determinar cuáles son los efectos a largo plazo.