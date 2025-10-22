Alcanzó los 453 km/h: China probó el tren bala más rápido del mundo

El tren bala CR450, desarrollado por la industria ferroviaria china, alcanzó una velocidad récord de 453 kilómetros por hora durante las pruebas en la línea de alta velocidad que conecta Shanghai y Chengdu, según informó el Diario de Ciencia y Tecnología de China.

Diseñado para operar comercialmente a 400 km/h, el CR450 busca convertirse en el tren más rápido del mundo en servicio regular, un paso más en la consolidación de China como líder global en transporte ferroviario avanzado.

Tecnología y eficiencia en movimiento

El modelo CR450 puede acelerar de 0 a 350 km/h en solo 4 minutos y 40 segundos, y dos unidades en prueba rompieron un récord al cruzarse a una velocidad combinada de 896 km/h.

Comparado con su predecesor, el CR400 Fuxing, el nuevo tren presenta mejoras notables: una nariz más larga y aerodinámica, una línea de techo 20 centímetros más baja y una reducción de peso de 50 toneladas.

Estas optimizaciones reducen la resistencia al viento en un 22%, mejorando la eficiencia energética y la estabilidad a altas velocidades.

China, pionera en trenes de alta velocidad

Actualmente, los trenes Fuxing CR400 circulan en China a velocidades de hasta 350 km/h, cubriendo rutas emblemáticas como Beijing-Shanghai o Beijing-Hong Kong.

Con la llegada del CR450, el país planea reforzar su red ferroviaria de más de 45.000 kilómetros de alta velocidad, la más extensa del mundo.

El tren deberá completar 600.000 kilómetros de pruebas sin fallas antes de obtener la certificación para transportar pasajeros.

Su entrada en servicio marcará un nuevo estándar para el transporte ferroviario global, con implicaciones en conectividad, eficiencia y sostenibilidad.