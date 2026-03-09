Tragedia: Cuatro personas murieron en Algarrobo intentando rescatar a niña que cayó al mar

Al menos cuatro personas fallecieron tras lanzarse al rescate de una niña que cayó al agua en la playa Mirasol, en el sector San Alfonso del Mar de la comuna de Algarrobo (Región de Valparaíso), la tarde noche de este lunes.

La Armada desplegó un gran operativo de rescate, que movilizó a un helicóptero naval, la LSG San Antonio y vehículos terrestres, tras recibir el reporte de personas en peligro de inmersión frente al humedal de Algarrobo Norte cerca de las 18:48 horas.

"Al ser una menor de edad, cinco personas adultas se tiraron al mar para poder rescatarla, todos quienes fueron arrastrados por la corriente y llevados mar adentro. Cuando llegaron los equipos de emergencia, sólo lograron rescatar a una persona, la cual fue evacuada al Cesfam de Algarrobo y posteriormente, derivada al Hospital de San Antonio por su gravedad", relató el capitán de Puerto de Algarrobo, Sergio Sánchez.

El oficial precisó que "las otras personas no pudieron ser rescatadas producto del fuerte oleaje", y se declaró su muerte en la playa.

Más tarde, la delegada provincial de San Antonio, Carolina Quinteros, indicó que la Armada y Bomberos siguen en el balneario "trabajando en la recuperación del cuerpo de una menor", quien permanece desaparecida.

Al cierre, la autoridad advirtió que "existen marejadas en el litoral, por lo que reiteramos el llamado a la comunidad a mantenerse alejada del borde costero".