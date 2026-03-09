Universidad de Chile sigue sin levantar cabeza y empató frente a U. de Concepción

Universidad de Chile no sale del bache en el que está sumido durante el inicio de temporada y vino desde atrás para rescatar un 1-1 ante Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, durante el cierre de la sexta fecha en la Liga de Primera.

En una jornada de emociones encontradas, el protagonismo estuvo demarcado entre un anfitrión que salió a proponer y una visita que se resguardó. No obstante, la salida por lesión de Charles Aránguiz (26') fue aprovechada por un "campanil" que abrió la cuenta gracias a un Daniel Barrea (39') que encontró la portería vacía.

Posteriormente, el ingreso de Marcelo Díaz en el complemento le dio otro aire al equipo adiestrado por Francisco Meneghini, pero el partido fue friccionándose hasta que Eduardo Vargas (55') devolvió la alegría a Ñuñoa con un certero cabezazo.

Con el tanto de "Turboman", el equipo "azul" se envalentonó ante un Santiago Silva que fue la figura para evitar sendos remates que pudieron marcar la diferencia (74' y 89').

El cotejo se reservó el dinamismo para los diez minutos adicionales en el final. Allí resultaron expulsado el técnico Facundo Gareca (90+1') por reclamos y luego Marcelo Díaz (90+5') tras de agredir a un rival.

En un ida y vuelta incesante, Gabriel Castellón (90+8') salvó un mano a mano agónico ante Ariel Uribe, mientras que a la U. de Concepción se le anuló un tanto por fuera de juego en la jugada siguiente.

La polémica no estuvo ausente hasta el último suspiro, ya que los "azules" reclamaron airadamente una mano de Pablo Parra en el área contraria (90+9'), la cual el juez desestimó tras la presión del plantel.

Con el pitazo final a los 100 minutos de juego, la U se queda con un sabor agridulce que lo deja duodécimo con 7 puntos, uno menos y un sitio abajo que el "campanil".

El siguiente desafío del "Romántico Viajero" será visitar a Coquimbo Unido el próximo sábado 14 de marzo, mientras que los pupilos de Juan Cruz Real tendrán que recibir a Palestino el domingo 15 del mencionado mes por la séptima fecha.