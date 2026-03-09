Máximo Pavez, nuevo subsecretario del Interior: Plan Escudo Fronterizo y Desafío 90 serán prioridades

En su primer anuncio tras asumir el cargo, el nuevo subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), entregó detalles sobre el proceso de instalación del Gobierno de José Antonio Kast y delineó la hoja de ruta en materia de seguridad durante los primeros días de gestión tras el cambio de mando.

"Hoy ha comenzado el proceso de instalación del Gobierno de emergencia del presidente José Antonio Kast, con la esperanza de poder asumir las tareas en un contexto de Gobierno de emergencia para afrontar las áreas principales: la emergencia económica, fiscal, de la seguridad y la emergencia social; fundamentalmente centrado en temas de reconstrucción de los incendios Valparaíso y en la zona centro-sur", explicó la nueva autoridad durante un punto de prensa.

Respecto al cambio de mando, Pavez señaló que "hemos tenido una jornada exigente y valoramos que se haya llevado adelante tal cual como se previno hace varias semanas atrás cuando hicimos los primeros contactos con el Gobierno del Presidente Boric, específicamente respecto al Ministerio del Interior. Nuestra principal tarea es asegurar, en condiciones de normalidad institucional, la continuidad del Poder Ejecutivo",

"Estamos muy contentos de la coordinación que hemos hecho el día de hoy y mañana va a haber otra serie de reuniones para poder terminar y seguir adelante con los preparativos para la transmisión del mando del 11 de marzo", puntualizó.

Plan Escudo Fronterizo y Desafío 90, las prioridades

El nuevo subsecretario del Interior destacó que el "Plan Escudo Fronterizo" y el "Plan Desafío 90" serán prioridades durante los primeros días del Gobierno de Kast.

"Nosotros tenemos muy claro que el Plan Escudo Fronterizo y que todo el Plan Desafío 90, que contienen medidas específicamente en el ámbito de la seguridad, que está llevando adelante la ministra (de Seguridad, Trinidad) Steiner, con los dos subsecretarios al respecto, es una tarea prioritaria que se ha ido informando y todo el detalle de las medidas concretas las vamos a conocer específicamente el 11 (de marzo)", detalló.