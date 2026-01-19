Año Nuevo Chino: Viña del Mar acogerá espectáculo gratuito de marionetas chinas

Viña del Mar será escenario de una nueva celebración del Año Nuevo Chino, correspondiente al Año del Caballo, con un espectáculo cultural gratuito que reunirá tradición, música y teatro visual.

La actividad se realizará el martes 27 de enero, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal de Viña del Mar, y es organizada por la Municipalidad, la Embajada de la República Popular China en Chile y el Instituto Confucio Santo Tomás.

El evento tendrá como eje central la presentación de la Compañía de Marionetas de Rugao, agrupación proveniente de China reconocida por preservar uno de los artes escénicos más antiguos de su cultura.

La función, titulada "El encanto de la marioneta oriental", está dirigida a todo público, dura aproximadamente 60 minutos y no contiene diálogo verbal, lo que la hace accesible para espectadores de todas las edades.

Un recorrido visual por la tradición cultural china

El espectáculo propone un viaje por distintos relatos y expresiones del arte tradicional chino, combinando música, movimiento y narración visual. A lo largo de la función, el público podrá conocer escenas inspiradas en la ópera china, cuentos clásicos y piezas de carácter lúdico, algunas de ellas pensadas especialmente para niñas y niños.

Entre los números que componen el programa destacan Mangas danzantes, El Rey Mono, Zhu Bajie cargando a su esposa y Transformación en mariposa, junto a presentaciones llenas de ritmo y color como Danza de Seda Larga y Ritmo del Abanico.

La propuesta incluye además momentos musicales, como El niño tocando el suona, y escenas de humor visual como Hormigas cargando huesos y Avestruz pequeño. También se suman pasajes teatrales como Funcionario Sésamo y el tradicional Espectáculo de Cambio de Rostro, una de las expresiones más reconocidas del teatro chino.

Este enfoque diverso busca acercar el Año Nuevo Chino en Chile a públicos amplios, combinando elementos culturales tradicionales con una puesta en escena dinámica y fácil de seguir, incluso sin conocimiento previo de la cultura china.

La entrada es gratuita, pero los cupos son limitados y requieren inscripción previa. Desde la Municipalidad de Viña del Mar informaron que próximamente se habilitarán nuevos cupos para público general a través de la plataforma oficial del Teatro Municipal, disponible en teatrovina.cl.

La actividad se suma a las celebraciones del Año Nuevo Chino en Viña del Mar, consolidando a la ciudad como un espacio de encuentro cultural y de difusión de las tradiciones de China en Chile.