Antes del cobre y las cerezas: Neruda, Allende y las figuras que unieron a Chile y China desde la cultura

Mucho antes de que el cobre y las cerezas dominaran la agenda bilateral, la relación entre Chile y China se forjó a través de la poesía, la pintura y la política. En el contexto del 55 aniversario de las relaciones diplomáticas, el embajador Pablo Arriarán conversó con Efecto China sobre el rol fundamental de la "diplomacia cultural" y las figuras históricas que cimentaron estos lazos.

Al ser consultado por las personalidades más influyentes en este medio siglo de historia, el embajador no dudó en señalar a los artistas e intelectuales como la punta de lanza de la vinculación.

"Si se trata de buscar personas claves, habría que pensar por lo menos en tres personas muy importantes en el ámbito de la cultura que han sido: José Venturelli, un pintor que vivió en China y conoció la experiencia de la China moderna en los años 50 y 60. Pablo Neruda, muy importante. Y también un poeta chino que fue amigo de Neruda (...), Ai Qing", detalló Arriarán.

El rol de las mujeres y la política

El embajador hizo un reconocimiento especial a la historiadora Olga Poblete, una figura a menudo menos visibilizada pero crucial en el entendimiento temprano del gigante asiático.

"Ella visitó China en los años 50, vino a estudiar a Beijing y fue una pionera. Ella escribió un libro sobre la Nueva China que se publicó en Chile el año 53, donde deja un testimonio de su experiencia", señaló el diplomático, destacando su labor en una época de difícil acceso a la información.

En el ámbito político, Arriarán fue categórico al situar al expresidente Salvador Allende como el arquitecto de la relación privilegiada que hoy ostenta Chile en la región.

"No se puede dejar de mencionar a Salvador Allende. Una figura que desde la política cumplió un papel extraordinariamente importante para generar la cercanía que ha permitido que hoy tengamos esta relación tan especial", afirmó, recordando que Allende, junto a Venturelli, fueron los promotores del Instituto Chileno-Chino de Cultura.

El desafío futuro: Más difusión cultural

Mirando hacia adelante, el embajador advirtió que, si bien las relaciones comerciales son robustas, el intercambio cultural requiere mayor inversión por parte de Chile para equiparar la presencia que China ya tiene en el país sudamericano a través de los Institutos Confucio.

"Por el lado nuestro, creo que necesitamos probablemente invertir más en difusión de nuestra cultura", reflexionó Arriarán.

Como parte de estos esfuerzos, destacó un reciente memorando de entendimiento "que le permite a ambos países promover la traducción de los clásicos de sus respectivas literaturas nacionales", buscando así que el intercambio académico y humano acompañe el vertiginoso ritmo del comercio.