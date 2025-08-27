China Hoy: Juegos, parques y prosperidad

Este es un artículo de la revista China Hoy, que puedes leer completo en este enlace gracias al acuerdo con Efecto China.

Pese a temperaturas que superaron los 37 °C , el 5 de julio, el Legoland Shanghai Resort recibió a una multitud entusiasta. A primera hora, más de 7.500 visitantes habían entrado al parque, y atracciones como "LEGO Great Flight" ya generaban largas filas.

Este parque, el primer resort Legoland de China, se inauguró oficialmente en el distrito de Jinshan, en Shanghai, impulsando la floreciente economía de los parques temáticos de China.

5 de julio de 2025. Legoland Shanghai Resort se abre oficialmente al público. Xinhua

Local vs. Global

Hoy en día, los parques temáticos se han convertido en destinos predilectos para los turistas en China, junto con los lugares turísticos tradicionales. Su modelo integral, que combina zonas escénicas, hoteles, espectáculos en vivo y calles comerciales, ofrece una experiencia vacacional completa. Según el Informe de Desarrollo de Nuevas Tendencias del Mercado de Turismo y Ocio Vacacional de China 2024, en el primer semestre de dicho año, diversos resorts, parques temáticos y hoteles se desarrollaron rápidamente, con un volumen de transacciones en línea en parques temáticos que aumentó un 7,9 % interanual.

Shanghai Disney Resort, Universal Beijing Resort, el Reino Oceánico Chimelong de Zhuhai, el Mundo del Hielo y la Nieve en Harbin y Qingdao Polar Ocean registran el mayor volumen de transacciones y son los más populares entre los consumidores.

Con el rápido desarrollo de los parques temáticos en China, surge la pregunta: ¿quiénes ostentan la ventaja competitiva: las marcas internacionales o los parques nacionales?

El Instituto de Estudios de Parques Temáticos de China publicó la Evaluación de la Competitividad de los Parques Temáticos 2024, que clasifica los megaparques y los parques temáticos de gran escala en la parte continental de China según la escala de inversión, el impacto en el mercado y el rendimiento comercial. Shanghai Disney Resort y Universal Beijing Resort ocuparon el primer y segundo lugar con puntuaciones de 100 y 89,86, respectivamente. El Reino Oceánico Chimelong de Zhuhai ocupó el tercer lugar con una puntuación de 41. En 2023, estos grandes parques -definidos como aquellos que ocupan al menos 40 hectáreas o con inversiones de 1500 millones de yuanes (210,6 millones de dólares) o más- recibieron un total de 130 millones de visitantes y generaron 30.400 millones de yuanes (4300 millones de dólares) en ingresos, lo que representó un aumento del 71,8 % y el 97,9 %, respectivamente.

Lin Huanjie, director del Instituto de Estudios de Parques Temáticos de China, declaró al semanario Beijing Review que actualmente existen 90 parques temáticos de gran tamaño en la parte continental de China, pero solo tres son marcas internacionales: Shanghai Disney Resort, Universal Beijing Resort y Legoland Shanghai Resort. Aunque son pocos, estos parques internacionales atraen una gran afluencia de visitantes. Tan solo el 8 de julio, Shanghai Disneyland registró un total de 63.000 visitantes en tiempo real.

Un factor clave

¿Qué les da ventaja a los parques temáticos internacionales? Un factor clave es la propiedad intelectual. Por ejemplo, Shanghai Disney Resort cuenta con más de 30 propiedades intelectuales clásicas de Disney, desde íconos tempranos como Mickey Mouse y Blancanieves hasta éxitos de taquilla modernos como Frozen y Zootopia. Estas propiedades intelectuales culturales se convierten en atracciones interactivas e inmersivas mediante efectos especiales y tecnología de realidad virtual avanzada, ofreciendo una experiencia inigualable en la mayoría de los parques nacionales. Las propiedades intelectuales de Disney fomentan vínculos emocionales con los visitantes, especialmente con el público más joven, que está dispuesto a pagar por la nostalgia.

"Es la narrativa inmersiva la que aprovecha la propiedad intelectual para crear un vínculo entre los personajes y los visitantes. Una vez que se crea ese vínculo, se quiere volver una y otra vez. Ahí es donde los parques internacionales realmente sobresalen", sostuvo Jack Chan, director ejecutivo y vicepresidente de la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones (IAAPA, por sus siglas en inglés) para la región Asia-Pacífico, a Beijing Review.

Otra fortaleza es la ubicación. Según Lin, los parques temáticos internacionales suelen construirse en ciudades densamente pobladas y económicamente desarrolladas con excelentes redes de transporte, como Shanghai y Beijing. Con la ampliación de la exención de visados en China, los visitantes extranjeros de la República de Corea, Japón y el Sudeste Asiático también acuden en masa a Shanghai Disney Resort y adquieren pases anuales.

Sin embargo, los parques nacionales también están encontrando su propio camino hacia el éxito. El Reino Oceánico Chimelong de Zhuhai se centra en la vida marina como tema central, ofreciendo instalaciones de primera clase y una rica variedad de exhibiciones de animales, desde tiburones ballena y belugas hasta delfines y pingüinos. El parque también ofrece servicios integrales, como exposiciones, espectáculos, atracciones, restaurantes y tiendas, lo que simplifica las opciones para los visitantes.

27 de agosto de 2022. Turistas instalan tiendas de campaña para pasar la noche en el Reino Oceánico de Chimelong, en la ciudad de Zhuhai, provincia de Guangdong. Xinhua

La cultura regional es otro activo competitivo. Fantawild Dino Kingdom, en la ciudad de Zigong, provincia de Sichuan, abrió sus puertas en junio de 2022, aprovechando la identidad de la ciudad como "hogar de los dinosaurios" para ascender rápidamente al décimo puesto en el ranking nacional de competitividad.

De cara al futuro, Lin sugiere que los nuevos parques temáticos deberían diferenciarse mediante un posicionamiento cultural único. Las regiones sur y suroeste podrían centrarse en la cultura étnica y los paisajes naturales, mientras que el noreste podría desarrollar atracciones con temática de nieve y hielo. Los parques existentes también pueden aprender de Shanghai Disney Resort renovando un tercio de su oferta cada año con eventos y desfiles de temporada para mantener la novedad y la fidelidad. La innovación tecnológica, la flexibilidad de precios y la calidad del servicio serán factores clave para el crecimiento futuro.

Mientras los parques temáticos internacionales y nacionales compiten por una cuota del mercado, los verdaderos ganadores son los visitantes, que ahora disfrutan de una gama cada vez mayor de opciones.

Zhou Yiming, madre de un niño de tres años, comentó a Beijing Review: "Hemos estado en Shanghai Disney Resort, Legoland Shanghai Resort y parques acuáticos locales. Cada uno tiene su propio encanto; los disfrutamos todos. Los parques temáticos actuales incorporan la cultura local, lo que nos permite experimentar diversos estilos en un solo destino".

19 de enero de 2023. Visitantes en Fantawild Dino Kingdom, en la ciudad de Zigong, provincia de Sichuan. Wei Yao

Unidos por la diversión

A pesar de la feroz competencia, la cooperación en la industria de los parques temáticos y el entretenimiento entre China y los internacionales está en auge.

Del 30 de junio al 3 de julio, Shanghai albergó la IAAPA Expo Asia 2025. El evento atrajo a 5.651 compradores y 7.093 visitantes de 85 países y regiones, con más de 350 empresas globales que exhibieron las últimas tendencias y productos de la industria.

"China ha avanzado mucho en las últimas décadas. Hoy en día, es difícil encontrar equipos que no involucren a proveedores chinos. Este es el momento perfecto para que China y el mundo colaboren y desarrollen nuevas experiencias juntos", señaló Massimiliano Freddi, presidente de la Junta Directiva de la IAAPA 2025.

Los expositores chinos impresionaron a los compradores con su diseño de alta calidad, productos confiables y una oferta integral de servicios. Uno de los favoritos del público fueron los dinosaurios animatrónicos exhibidos por la empresa Zigong Hualong Science And Technology.

Fundada en 1996, Hualong se especializa en exhibiciones de dinosaurios, animales y linternas realistas. Desde el año 2000, su negocio se ha expandido a más de 80 países y regiones. "Nuestro atractivo no solo reside en la calidad de nuestros productos, sino también en nuestro servicio integral, desde el diseño inicial y la evaluación hasta la producción, la logística, la instalación y el servicio posventa", comentó Robert Wang, vicepresidente de Hualong.

"Es probable que algunos parques rusos firmen contratos con empresas chinas de la IAAPA Expo Asia 2025. No tenemos muchas empresas en Rusia capaces de producir equipos de alta gama, por lo que esta cooperación es prometedora", manifestó Denis Tsukanov, director de la Asociación de Parques de Rusia.

El enorme mercado interno chino también sigue siendo atractivo para los participantes internacionales. Según información del Ministerio de Cultura y Turismo, en el primer semestre de 2024, los viajeros chinos realizaron 5615 millones de viajes nacionales, con un gasto de 5,75 billones de yuanes (807.300 millones de dólares), lo que representó un aumento interanual del 14,8 % y el 17,1 %, respectivamente.

Tony Kennedy, uno de los fundadores de la empresa de transporte y logística UCARGO, compartió sus objetivos en la exposición: "Estoy ampliando mi red de contactos aquí. Comprender el mercado y trabajar con socios chinos es vital. Aprender las costumbres y la cultura locales ayuda a forjar mejores relaciones".

"La industria de los parques temáticos genera risas y diversión, y la diversión no tiene límites. Hay espacio para que los parques internacionales y locales colaboren y crezcan juntos. A medida que el mercado crece, todos estaremos más contentos", concluyó Chan.