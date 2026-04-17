Día Mundial del Chino Mandarín: claves para entender el auge del idioma más hablado del planeta

Este lunes 20 de abril se celebra el Día de la Lengua China, una efeméride instaurada por las Naciones Unidas en 2010 para reconocer la riqueza histórica y cultural de uno de sus seis idiomas oficiales.

La fecha fue escogida en honor a Cang Jie, figura legendaria a quien se le atribuye la creación de los caracteres chinos, y coincide con el término solar tradicional chino "Lluvia de Granos" (Guyu), lo que refuerza las profundas raíces culturales de uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo.

Una lengua con historia de cinco milenios

El idioma chino fue declarado lengua oficial de la ONU en 1946, pero no fue hasta la restauración de los derechos legales de la República Popular China en la organización, en 1971, que su uso se intensificó. En 1973, la Asamblea General lo incluyó como idioma de trabajo, y el Consejo de Seguridad siguió el mismo camino en 1974.

Con más de 50.000 caracteres registrados -aunque la mayoría de los hablantes nativos utiliza entre 3.000 y 4.000 en su vida diaria- el chino es además una lengua tonal: el tono con que se pronuncia cada palabra puede cambiar completamente su significado, con cuatro tonos básicos en el mandarín estándar.

El idioma más hablado del mundo como primera lengua

Más de mil millones de personas hablan chino mandarín como primer idioma, lo que lo convierte en la lengua más hablada del mundo.

A esa cifra se suman decenas de millones más que lo estudian como segunda lengua en todos los continentes, impulsados en gran parte por el creciente peso de China en la economía y la política global.

El mandarín no es solo una herramienta de comunicación: también opera como un vínculo que fortalece relaciones y abre oportunidades de formación y desarrollo profesional en relación con la civilización china, una de las más antiguas e influyentes del mundo.

Por qué el mandarín importa cada vez más

El auge del idioma chino es inseparable del peso de China en el escenario internacional. En los últimos 20 años, el país se ha consolidado como la segunda economía del mundo, el mayor exportador del planeta y un actor central en organismos multilaterales, en la transición energética global y en el desarrollo tecnológico.

Ese protagonismo ha disparado el interés por aprender mandarín en América Latina y en el resto del mundo. Existe un creciente interés por el chino mandarín en distintas regiones del mundo, y el Día del Idioma Chino de la ONU funciona como una plataforma para el diálogo, el aprendizaje mutuo, el intercambio cultural y la cooperación mundial.

Chile y el mandarín: una ecuación estratégica

Para Chile, la relevancia del idioma chino tiene un trasfondo concreto y medible. En 2025, China concentró el 32,7% del intercambio comercial chileno, con un volumen de US$ 65.332 millones, manteniéndose como el principal socio comercial del país y ampliando su liderazgo sobre Estados Unidos, que representó el 17% del intercambio total. Redimin

Los principales productos exportados a China incluyeron cobre, cátodos de cobre, cerezas frescas, celulosa, carbonato de litio, yodo, ciruelas y harina de pescado. Una canasta donde cada negociación, cada contrato y cada relación comercial se construye, en muchos casos, del otro lado del idioma.

En ese contexto, el aprendizaje del mandarín en Chile ha crecido de manera sostenida. Solo el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás ha permitido que más de 12.000 personas se perfeccionen en el idioma y la cultura del gigante asiático desde su creación.

Como cada año, este lunes 20 de abril, el Día de la Lengua China recuerda que hablar el idioma del mayor socio comercial de Chile no es solo un mérito académico: es, cada vez más, una ventaja competitiva.