Ministra Chomali: Necesitamos una solución estructural a las listas de espera

La ministra de Salud, May Chomali, sostuvoeste miércoles en Cooperativa que el sistema público requiere un cambio "estructural" para enfrentar las listas de espera, advirtiendo que las estrategias de corto plazo basadas únicamente en financiamiento para derivaciones privadas no han logrado frenar el aumento de pacientes.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad señaló que "algo está pasando en la forma en que estamos produciendo los servicios que no hemos logrado el impacto que se esperaba" y que, por lo mismo, se invitó a expertos y exautoridades a un consejo para buscar una salida que sea "una política de Estado más que una política de gobiernos".

"La política o las estrategias que se han implementado para abordar la lista de espera en todos los gobiernos ha sido: pongo más plata para sacar un grupo de personas de la lista de espera y al final termina el programa y vuelven a aumentar. No es sostenible en el tiempo", aseguró.



"Hay que mirar cuál es la causa de por qué se genera esta lista de espera y esto es matemática simple: o están derivando más de lo que se necesita derivar, la atención primaria no está siendo capaz de resolver patologías que se podrían resolver, estamos usando inadecuadamente los recursos de la atención secundaria, o nos faltan recursos en la atención secundaria", complementó.

En esa línea, la secretaria de Estado subrayó: "Necesito que pensemos en una forma más estructural de resolver el problema, hay que caminar y comer chicle a la vez".

"No es solamente tomar una lista de personas que están esperando, llevarlas a otro lugar que se atiendan y después vuelven, sino que algo está pasando en la forma en que estamos produciendo los servicios que no hemos logrado el impacto que se esperaba con estas medidas. Eso es lo que estamos invitando a reflexionar", indicó.

"No me pueden decir que estoy desmantelando la atención primaria"

Al ser consultada por críticas de alcaldes por la restricción de recursos, Chomali explicó que "solo 28 comunas de las 356 se vieron afectadas por la no transferencia de algunos recursos. Esos recursos que no se les están transfiriendo no es un recorte presupuestario".

"El año pasado se les transfirió unos recursos, pero este año se les dijo 'no, esos recursos es de un componente específico de atención primaria para inscribir nuevos pacientes Isapre, Fonasa y Fuerzas Armadas'. Ese es el único componente que se les dijo 'este año no se les va a transferir'", explicó.

Por lo anterior la ministra de Salud apuntó a que "no me pueden decir de que esto es la muerte de la atención primaria o que la estoy desmantelando. No es efectivo".

"Sí se pueden hacer ahorros que tienen exclusivamente que ver en cómo usamos más inteligentemente los recursos. Hay espacio para los ahorros", concluyó.