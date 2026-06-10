Carabineros detuvo a dos sospechosos del homicidio de "descolgado" del Tren de Aragua

El Departamento del OS-9 de Carabineros detuvo este miércoles a dos presuntos miembros del Tren de Aragua acusados de asesinar a un exmiembro que se "descolgó" para cometer delitos sin la autorización de los líderes de la organización criminal.

El crimen ocurrió el 3 de abril en calle Benzanilla, en la capitalina comuna de Independencia, cuando la víctima fue abordada por los sospechosos mientras ingresaba a un edificio junto a su pareja. Los atacantes dispararon en múltiples ocasiones contra el sujeto, que murió de forma inmediata en el lugar.

"La hipótesis del caso habla de que este sujeto, la víctima, habría pertenecido al Tren de Aragua y, por diferencias con parte de sus líderes e integrantes, se descolgó y comenzó a realizar actividades ilícitas fuera de la autorización de los líderes", informó el teniente coronel de Carabineros Fernando Bozo.

"Luego de múltiples amenazas, este sujeto fue interceptado y acribillado por realizar estas acciones ilícitas fuera de esta organización criminal", complementó.

Detención y formalización

El operativo incluyó el allanamiento de cuatro domicilios en las comunas de Santiago, Estación Central y Lo Espejo. Como resultado, se detuvo a un ciudadano venezolano, sindicado como el autor material del crimen e integrante del Tren de Aragua, y a un ciudadano ecuatoriano que portaba armas de fuego y sustancias ilícitas.

Ambos imputados fueron formalizados y quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva.