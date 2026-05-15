La tradición del Dragón de Tongliang, uno de los patrimonios culturales más reconocidos de China, sigue vigente gracias al trabajo de Zhou Heping, artesano y heredero nacional de los faroles del dragón de Tongliang.

Desde Chongqing, en el suroeste del país asiático, el maestro ha dedicado más de 40 años a preservar e innovar esta expresión cultural, incorporando tecnología, nuevos materiales y formación comunitaria para proyectarla a nivel internacional.

Reconocido oficialmente en 2025 como heredero representativo del patrimonio cultural inmaterial nacional de China, Zhou Heping pertenece a la tercera generación de artesanos especializados en la fabricación de estos tradicionales faroles vinculados a la danza del dragón.

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