Fernando Gago, técnico de Universidad de Chile, palpitó la visita de su equipo a Cobresal este domingo 17 de mayo por la Liga de Primera y confirmó la plenitud física de Charles Aránguiz pese a alguna molestia en el último partido. El experimentado volante ha entrenado con normalidad, por lo que "va a estar a disposición de estar en la lista de concentrados" según el estratega.

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