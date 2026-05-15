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Gago confirmó a Aránguiz para visitar a Cobresal: Entrenó normal, va a estar a disposición

Publicado: | Fuente: Universidad de Chile
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Fernando Gago, técnico de Universidad de Chile, palpitó la visita de su equipo a Cobresal este domingo 17 de mayo por la Liga de Primera y confirmó la plenitud física de Charles Aránguiz pese a alguna molestia en el último partido. El experimentado volante ha entrenado con normalidad, por lo que "va a estar a disposición de estar en la lista de concentrados" según el estratega.

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