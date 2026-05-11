La revista China Hoy, en su edición de mayo de 2026, destaca la transformación estructural de la nación hacia un modelo económico liderado por el sector de servicios y la pujante "economía de la experiencia", los cuales se han consolidado como los principales motores del crecimiento interno y la mejora de la calidad de vida.

En "Economía de la experiencia", la revista describe cómo el modelo de consumo se desplaza de la mera adquisición de bienes hacia la búsqueda de recuerdos únicos y satisfacción emocional, fenómeno impulsada por una clase media en expansión y un PIB per cápita que ya supera los 13.000 dólares.

"De las visitas fugaces a las estancias globales" describe el auge del turismo de larga estancia en la provincia de Yunnan, donde los viajeros han pasado de visitas breves a residencias prolongadas que promedian los 85 días. Este fenómeno, que atrajo a casi cinco millones de personas en 2025, es impulsado por el clima benigno, el bajo costo de vida y la profunda riqueza cultural de la región.

Este mes, la revista destaca "Arte más allá del Pacífico" donde da cuenta de la exposición de videoarte , inaugurada en abril de 2026 en el Museo de Arte Contemporáneo de Chongqing. Este evento constituye una de las mayores muestras de arte audiovisual latinoamericano en China, reuniendo 59 obras de artistas de 18 países que utilizan la imagen como un lenguaje universal que trasciende fronteras.

Y en "Muse de Sichuan", la revista nos muestra esta ventana cultural ubicada en Chengdu, un pilar fundamental para entender la civilización de la región de Shu, custodiando una vasta colección de más de 360.000 reliquias. Entre sus piezas más icónicas figura un colgante de jade neolítico de 6.000 años de antigüedad, considerado la primera representación tallada de un rostro humano encontrada en China.

Gracias al acuerdo de Efecto China con China Hoy, puedes leer su edición mensual desde Cooperativa:

Lee la edición de mayo de la revista China Hoy by Efecto China