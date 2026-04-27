Esta semana nos adentramos en la llamada "China profunda" a través de un libro de fotografías, en conversación con Manuel Gárate Chateau, doctor en Historia y Civilizaciones de la Universidad Católica e investigador del Instituto de Historia UC.

Además, supimos del trabajo del Centro Cultural Chino de Chile junto a su directora y cofundadora, Jun Lin, quien se dedica a la formación de estudiantes interesados en China y en la enseñanza del español a extranjeros en el país.

También, junto al Instituto Confucio Santo Tomás, revisamos el vínculo entre China y América Latina, destacando una relación que va más allá del comercio e incorpora dimensiones culturales y educativas.

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