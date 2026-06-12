La escritora y editora Julia Guzmán entregó detalles en Cooperativa sobre su libro “Juan sin miedo”, una recopilación de 31 testimonios que profundizan en la vida y el impacto judicial de su padre, el juez Juan Guzmán Tapia, quien hizo historia al procesar a Augusto Pinochet por los crímenes cometidos durante la dictadura.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la profesora en castellano explicó que la idea surgió de la necesidad de hacer un "recuerdo justo" de su padre ante el paso del tiempo y la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado.

La autora recordó que la decisión de acoger la querella de Gladys Marín en 1998 fue un hito que permitió "no respetar la ley de amnistía" a través del recurso del secuestro permanente, asegurando que este precedente jurídico es el que permite que actualmente existan cerca de 1.400 causas vigentes en la justicia.

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