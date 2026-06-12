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Perú: Fujimori mantiene leve ventaja con más del 98 por ciento escrutado

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La derechista Keiko Fujimori mantiene una estrecha ventaja de 0.006 %, equivalente a 1.207 votos, sobre el izquierdista Roberto Sánchez cuando se ha contado el 98,254 % de las actas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú y ya se comenzaron a revisar más de 1.600 actas que han sido impugnadas.

A la espera de las últimas 9 actas pendientes de escrutinio, que proceden de un distrito de la región amazónica de Loreto fronterizo con Brasil, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) recibe el 50,003 % del sufragio, mientras que su rival obtiene el 49,997 %.

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