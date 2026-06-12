El meteorólogo Elio Brufort, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), pronosticó esta tarde en Lo Que Queda del Día que, tras un viernes marcado por el viento raco en comunas de la precordillera, la Región Metropolitana experimentará el domingo un alza de la temperatura máxima.

"Lo que esperamos es nubosidad parcial y con eso las temperaturas disminuyen un poquito: vamos a tener 5 grados de mínima y la máxima va a aumentar y vamos a tener 21 (grados) de temperatura máxima cerca de las cuatro de la tarde", señaló.

Asimismo, el experto adelantó que existe la probabilidad de precipitaciones en la zona central entre el jueves y viernes de la próxima semana, aunque aclaró que la situación "todavía está en análisis".

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