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Rector PUCV: El Estado debiese haber advertido con tiempo que el embargo CAE iba a ocurrir

Publicado: | Fuente: PUCV
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El rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Nelson Vásquez, abordó en Cooperativa los embargos que efectúa Tesorería a los deudores del CAE y expresó que, en su opinión, "el Estado tendría que haber advertido con suficiente tiempo que eso iba a ocurrir, junto con un programa de condonación o repactación de las deudas".

"Yo asumo que cuando la autoridad pública (actual) tomó esa decisión (de cobrar), hizo los estudios jurídicos adecuados para poder ingresar a la cuenta corriente de la persona deudora y retirarle un porcentaje de los recursos que tiene", sostuvo.

"Entonces, parto de la base que eso es legal. La pregunta es si es ético o si corresponde. En mi opinión, el Estado tendría que haber advertido con suficiente tiempo que eso iba a ocurrir, junto con un programa de condonación o repactación de las deudas. Si esas personas, luego de ese programa, no quisieran pagar el saldo que le correspondía, claramente había que buscar un mecanismo eficaz y efectivo para recaudar los recursos", afirmó el licenciado en Historia.

"(El punto es que) hay un proceso (de cobro). Pero, en este caso, entrar a la cuenta corriente, retirar el recurso en el porcentaje que se definió (...), al final es como que tú entras y recoges un patrimonio que es individual, que es del sujeto. Entonces, debiera haber habido un mecanismo que advirtiera y, corrido todo ese camino, recién allí debió haberse evaluado la posibilidad de embargar lo contenido en una cuenta corriente, porque, finalmente, es propiedad privada", cerró Vásquez.

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