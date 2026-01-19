Palpitando la celebración del Año Nuevo Chino, esta semana conversamos con el Museo Artequin sobre cómo recibirán el Año del Caballo.

También conversamos con la periodista de CNN Chile Francisca Cárdenas sobre su experiencia tras vivir cuatro meses en Beijing.

Y como cada semana, Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás, aprendimos por qué tantos chinos buscan aprender el español y qué tan difícil es para ellos.

LEER ARTICULO COMPLETO