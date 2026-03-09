Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile, adelantó en Cooperativa que se esperan nubes para Valparaíso durante las primeras horas del miércoles, día en que se realizará la ceremonia de cambio de mando en la sede del Congreso.

"Hacia la noche de mañana (martes), debería ingresar la vaguada costera, por lo tanto, Valparaíso se debería nublar, y esa condición se va a mantener hasta la mañana del miércoles. Así que la Región de Valparaíso va a amanecer cubierta, y ya por la tarde quedará totalmente soleado, con una temperatura en torno a los 22 grados", explicó en Lo que Queda del Día.

Por otro lado, el meteorólogo anticipó que el calor continuará en Santiago ese día: "Mañana sería el peak, de valores en torno a los 33 grados, pero el miércoles bajamos en torno a los 30 grados, así que de todas maneras será una jornada nuevamente calurosa".

