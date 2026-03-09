Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.0°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Prohibición de celulares en clases: el desafío de las comunidades escolares

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El uso de dispositivos móviles en las salas de clases ha dejado de ser una decisión discrecional de cada colegio para convertirse en un mandato regulatorio en Chile. La nueva normativa busca unificar criterios y enfrentar un fenómeno global: la captura de la atención de los menores por parte de los entornos digitales.

Jocelyn Catalán, coordinadora general de EducarChile y experta en educación, explicó que el cambio fundamental radica en la obligatoriedad. "Este cambio permite que todas las comunidades estén en un mismo marco regulatorio. Anteriormente, había una voluntad de cada institución; ahora todas tienen la obligación de hacerlo", señaló la docente en Una Nueva Mañana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados