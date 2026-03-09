El uso de dispositivos móviles en las salas de clases ha dejado de ser una decisión discrecional de cada colegio para convertirse en un mandato regulatorio en Chile. La nueva normativa busca unificar criterios y enfrentar un fenómeno global: la captura de la atención de los menores por parte de los entornos digitales.

Jocelyn Catalán, coordinadora general de EducarChile y experta en educación, explicó que el cambio fundamental radica en la obligatoriedad. "Este cambio permite que todas las comunidades estén en un mismo marco regulatorio. Anteriormente, había una voluntad de cada institución; ahora todas tienen la obligación de hacerlo", señaló la docente en Una Nueva Mañana.

