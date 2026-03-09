Síguenos:
Meneghini, Mayo y Clark le exigieron explicaciones a Tobar por el penal sin cobrar ante la U. de Conce

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Tras el empate de Universidad de Chile ante la U. de Concepción en el Nacional, el técnico Francisco Meneghini, el gerente deportivo Manuel Mayo, y Michael Clark, presidente de Azul Azul, exigieron explicaciones a Roberto Tobar, jefe de la comisión arbitral de la ANFP, por el polémico penal no cobrado al final del partido, por una mano evidente de Pablo Parra. El informe es de Maxi Videla para Cooperativa Deportes.

